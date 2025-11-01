Mulher ferida foge dos bombeiros para não ir ao hospital

Pela 00h40 deste sábado, os Bombeiros Voluntários Madeirenses deslocaram-se até à Praça Amarela, no Funchal, para socorrer uma mulher, de 48 anos, que apresentava uma ferida na cabeça ao sofrer uma queda.

Contudo, a mulher recusou ser assistida e transportada às urgências do Hospital Dr. Nélio Mendonça para receber tratamento médico.

Os elementos da corporação, assim como a Polícia de Segurança Pública, dada a gravidade do ferimento, procuraram a mulher para prestar os cuidados necessários.

Após insistência conseguiram transportá-la para o hospital.