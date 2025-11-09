Pode ser que chova, mas será domingo de bom tempo

A previsão do estado do tempo para este domingo, 9 de Novembro de 2025, aponta para céu em geral muito nublado, com possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca na vertente norte e nas terras altas da ilha da Madeira, calcula o IPMA.

Na previsão entra também o vento, mas que deverá ser em geral fraco (inferior a 20 km/h) de norte/nordeste, esperando o Instituto Português do Mar e da Atmosfera uma pequena descida de temperatura.

No Funchal em particular, o céu apresentar-se-á em geral muito nublado, com vento fraco (inferior a 15 km/h).



No mar, as ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros na costa Norte, enquanto na costa Sul estas serão de sudoeste com 1 a 1,5 metros, sendo 1,5 a 2,5 metros na parte oeste da ilha da Madeira.

A temperatura da água do mar rondará ainda uns apetecíveis 22 a 23º Celsius, com a temperatura sentida fora da água rondará o máximo de 24ºC, enquanto na serra (Arieiro) poderá baixar aos 7ºC.

Curiosamente, o IPMA tem a Madeira e o Porto Santo com o nível 4 no que os raios ultravioleta diz respeito, pois em termos de perigosidade é "moderado" e, ainda que seja dos mais altos do país nestes dias outonais, importa "não esquecer" de usar "óculos de Sol e protector solar", adverte.