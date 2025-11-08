Veja as fotos da classificativa das "Serras" no Rali Porto Santo

A oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira está na estrada neste fim-de-semana de 7 e 8 de Novembro.

Com oito classificativas, disputadas ao longo de dois dias, o Rali Porto Santo conta com 44 duplas inscritas.

"A prova da Ilha Dourada" apresenta, este ano, um itinerário diferente, incluindo a classificativa das Serras “Coral”, introduzida na edição de 2024.

O percurso foi registado pela lente de Nélio Silva, cujas fotos pode espreitar na galeria.

Refira-se que o Rali Porto Santo foi interrompido, esta manhã, devido a um acidente.