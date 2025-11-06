Equipa de resgate privada deverá chegar à Madeira amanhã para procurar turista polaco

Alguns elementos da equipa de resgate privada contratados pelos amigos do turista polaco que desapareceu na Madeira na manhã do último domingo deverão chegar à Região já amanhã para continuar as buscas.

Ao DIÁRIO, a irmã do estrangeiro, Olga Holewiński, confirmou que “provavelmente as primeiras pessoas começam a chegar amanhã e as restantes possivelmente no sábado”.

Tal como o DIÁRIO noticiou esta manhã, os amigos não desistem de encontrar Igor Holewiński e fizeram um peditório para trazer uma equipa de resgate “especializada”.

Apesar da Equipa de Busca e Salvamento da Polícia de Segurança Pública já estar empenhada nas buscas, juntamente com elementos do Serviço Regional de Protecção Civil, da Guarda Nacional Republicana, da Polícia Florestal e do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza, os amigos afirmam que “o trabalho é extremamente difícil devido ao terreno montanhoso e às más condições atmosféricas”, considerando ser necessários mais meios especializados.

Querem também contratar mais uma equipa de drones para encontrar o turista de 31 anos, pois dizem-se “desesperados” por não saber o que aconteceu ao amigo.

Neste momento já angariaram 55 883 zł, o que equivale a cerca de 13.146 euros. Acompanhe aqui.