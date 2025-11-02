 DNOTICIAS.PT
Resgate de passageira de navio ao largo do Porto Santo

Veja o vídeo

None
Foto Força Aérea Portuguesa

Na noite da passada sexta-feira, tal como noticiado pelo DIÁRIO, a Força Aérea Portuguesa, assim como a Marinha Portuguesa participaram no resgate de uma mulher de 75 anos, que necessitava de cuidados hospitalares urgentes quando se encontrava a bordo de um navio, a navegar a 112 km da ilha do Porto Santo. 

Depois do resgate, a idosa foi transporta no helicóptero EH-101 Merlin até ao Funchal de onde seguiu para uma unidade hospitalar. 

Veja o vídeo do resgate aéreo:

