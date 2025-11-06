Antigo bispo forçado a demitir-se pelo papa devido a "relações" com "mulheres"

O Vaticano abriu uma investigação contra um antigo bispo francês, forçado a demitir-se pelo papa devido a ter tido "relações" com "mulheres", revelou a nunciatura apostólica (embaixada do Vaticano) em França.

O antigo bispo de Verdun, Jean-Paul Gusching, tinha anunciado a sua demissão no final de setembro, justificando com problemas de saúde, mas, isso é apenas "um elemento" da sua decisão, afirma a nunciatura, que assegura ter alertado o Vaticano após receber informações sobre as "relações com mulheres" mantidas pelo bispo.

O prelado comprometeu-se então perante a Santa Sé a "evitar, no futuro, qualquer comportamento em relação a mulheres que possa ser interpretado como contrário aos seus compromissos sacerdotais", acrescenta a nunciatura, neste comunicado que constitui uma ação rara.

Mas, "tendo em conta a persistência da situação, o Santo Padre solicitou e aceitou a sua demissão do governo da diocese de Verdun, que entrou em vigor a 27 de setembro passado", acrescenta o comunicado.

Estes elementos levaram à "abertura de uma investigação canónica preliminar", ainda em curso.

"Um relatório foi também feito junto da justiça civil", acrescenta a nota, sem dar mais pormenores.

Além disso, foi imposto ao bispo, "a título de medidas cautelares", uma vida retirada, "num local situado fora do seu bispado de origem, Amiens, e do de Verdun", no leste de França. Deve também "abster-se de qualquer celebração litúrgica e atividade pastoral pública", acrescenta o texto.