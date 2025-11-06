'Memorial Pedro Paixão' vai homenagear o piloto no Rali do Porto Santo

O Rali do Porto Santo vai contou com uma iniciativa denominada 'Memorial Pedro Paixão', que pretende recordar e homenagear o piloto com o mesmo nome. Trata-se de uma competição disputada em paralelo ao próprio rali, que distinguirá o piloto mais espectacular na PEC 1, 'Porto Santo Line'.

Segundo explica o Clube Automobilístico 100 à Hora, a escolha do piloto mais espectacular será feita através de votação on-line, após a conclusão da PEC 1 e até às 16h30 de 8 de Novembro de 2025, com controlo de identidade dos votantes e a permitir apenas um voto por identificação.

"Pedro Paixão cedo se afirmou como uma promessa do automobilismo nacional. Após uma brilhante carreira no karting, o piloto iniciou-se nos ralis em 2016 ao volante de um Toyota Yaris, Nesse mesmo ano utilizou outras viaturas mas começou a se notabilizar com um Renault Clio R3. Com esse mesmo modelo conquistou o público e coleccionou muitos bons resultados que levaram à conquista do título regional de 2L/2 rodas motrizes em 2018. Nessa mesma temporada pilotou dois Rally2, um Hyundai i20 R5 nos ralis de Machico e Vinho da Madeira e um Skoda Fabia R5 no Algarve", recorda a organização.

"A partir daí, passou a ter presença assídua nos pódios com Skoda Fabia R5 e posteriormente Skoda Fabia Rally2 Evo. Em 2022 abraçou um ambicioso projecto com um Citroën C3 Rally2 mas viria a falecer, com 27 anos de idade, num acidente de viação em Junho desse mesmo ano. Paixão deixou toda a comunidade do desporto motorizado em Portugal consternada com a sua partida e saudosa do seu carácter honesto mas irreverente, da sua eterna boa disposição e da sua condução de antologia, rápida mas sempre espetacular", termina.