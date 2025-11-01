Marinha coordena resgate médico urgente a sudeste da Madeira

Pelas 20h20 desta sexta-feira, 31 de Outubro, a Marinha Portuguesa, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal (MRSC Funchal), juntamente com o Centro de Orientação de Doentes Urgentes – Marítimos (CODU-MAR), Força Aérea Portuguesa e com o Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC IP-RAM), coordenou o resgate de uma passageira do navio de cruzeiro 'Allure of the seas', que se encontrava a navegar a cerca de 123 milhas náuticas (aproximadamente 228 quilómetros), a sudeste da Ilha da Madeira.

Segundo nota emitida, o alerta foi recebido no MRSC Funchal por contacto telefónico do navio cruzeiro, que dava conta que uma passageira necessitava de ser resgatada. "endo em conta o quadro clínico da vítima, foi necessário embarcar uma Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida activada anteriormente pelo SRPC IP-RAM, que embarcou a bordo da aeronave."

O resgate terminou pela 00h45, tendo o helicóptero EH-101 da Força Aérea Portuguesa aterrado no Aeroporto da Madeira e feito o transbordo para uma ambulância dos Bombeiros Sapadores Santa Cruz, que procedeu ao transporte da vítima para unidade hospitalar.



O Comando Local da Polícia Marítima tomou conta da ocorrência.

