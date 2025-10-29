Lista oficial confirma 44 inscritos no Rali Porto Santo

Foi hoje divulgada a lista oficial de inscritos para o Rali Porto Santo, oitava e última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira, que se disputará no final da próxima semana. O documento agora publicado revela um total de 44 equipas à partida e destaca-se não apenas pela sua extensão, mas também pela elevada qualidade do plantel, que inclui seis formações com viaturas Rally2, quatro Porsche 911 GT3 e um expressivo número de participantes em carros Rally4, as verdadeiras estrelas no competitivo universo das duas rodas motrizes.

Segundo nota à imprensa, na lista de inscritos, para além de referências regionais como o campeão Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires, Artur Quintal, Rui Jorge Fernandes, todos com Rally2, destacam-se as presenças dos continentais António Dias, num VW Polo GTi R5, e José Carlos Almeida, aos comandos de um Porsche 991 GT3. A prova disputada na 'Ilha Dourada' definirá o campeão de 2025 entre os utilizadores de viaturas de duas rodas motrizes entre Vasco Diogo Silva, com Renault Clio Rally4, e Sandro Teixeira, em Peugeot 208 Rally4.

A prova, organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, será também palco para a exibição da potência dos RGT de Paulo Mendes, Filipe Freitas e Américo Gouveia. O evento contará ainda com a presença de vários pilotos conhecidos pela sua condução espectacular, característica valorizada no Memorial Pedro Paixão, entre os quais se destacam José Jarimba, Cláudio Nóbrega e Miguel Gouveia. Realizada em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo, a prova assinalará igualmente o regresso à competição de Filipe Pires e do seu Mitsubishi Lancer Evo X.

O Rali Porto Santo será disputado ao longo de dois dias. A competição arranca na noite de sexta-feira, 7 de Novembro, com a especial 'Porto Santo Line', troço cronometrado realizado no Kartódromo do Porto Santo, que será simultaneamente o 1.º Memorial Pedro Paixão, homenagem ao saudoso piloto madeirense. No sábado, o rali prossegue com sete provas especiais de classificação, incluindo duas passagens por Serras 'Coral', três por Golfe - percursos já familiares da edição de 2024 - e ainda duas passagens por Picos, a grande novidade desta edição.

Toda a informação está disponível no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.