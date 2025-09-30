Rali do Porto Santo com novo itinerário

O Rali do Porto Santo, última prova do Campeonato de Ralis CORAL da Madeira que decorre nos dias 7 e 8 de Novembro, apresenta, este ano, um itinerário diferente daquele utilizado na sua última edição.

Em nota emitida, o organizador do evento, o Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira revela que manteve as duas classificativas que tanto sucesso fizeram no regresso da modalidade à Ilha Dourada em 2024, nomeadamente a popular e espetacular 'Porto Santo Line', disputada no kartódromo local, Golfe, com 4,01 km, que leva a caravana a passar por um piso em cimento num traçado que mistura zonas muito rápidas com outras a exigir muita condução e atenção.

Também introduzida em 2024, Serras “Coral” mantém os mesmos 12,00 km com uma parte inicial em percurso estreito e sinuoso para depois entrar na muito veloz ER 260 pela Serra de Fora e Serra de Dentro até à Camacha, onde entra na variante e nas suas chicanes, terminando depois do exigente traçado da Estrada da Fonte da Areia até ao Farrobo.

A grande novidade de 2025, a Picos utiliza parte do percurso de Serras “Coral” em sentido inverso e tem uma extensão de 10,70 km. Tem início também na zona do Farrobo, circunda os picos Juliana e Castelo, e termina na zona da Capela da Graça. Parte de este mesmo traçado será utilizado pela demonstração de protótipos, aprovada pela Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting.

Com regulamento aprovado desde o final da última semana, o prazo para inscrições no Rali do Porto Santo decorre até 24 de outubro e, levando em conta as pré-inscrições no evento, deverão ser cerca de quatro dezenas as equipas que abrilhantarão aquela que já o ano passado foi uma verdadeira festa de encerramento da temporada.

Toda a informação está disponível no site oficial do clube organizador, www.100ahoramadeira.org, bem como na página www.facebook.com/CA100aHora.