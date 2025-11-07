Nuno Batista deu as boas-vindas aos concorrentes do Rali do Porto Santo

Nuno Batista, presidente da Câmara Municipal do Porto Santo deu as boas-vindas ao rali que se disputa este fim-de-semana na Ilha Dourada e que encerra o Campeonato de Ralis CORAL da Madeira de 2025.

O autarca, e um dos grandes impulsionadores do evento, destacou a grande importância desta prova organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira para a economia local e para a quebra da sazonalidade daquele destino.

Por sua vez, Nelson Ferreira, director da prova, explicou no briefing aos concorrentes, realizado no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo, as particularidades do evento bem como preceitos regulamentares a serem cumpridos. Nesta sessão foram também abordados o funcionamento do sistema GPS e a necessidade de respeito pelo plano ambiental.

O Rali do Porto Santo arranca esta noite, às 22 horas, com a super-especial 'Porto Santo Line', que tem como palco o kartódromo local e também dá corpo ao Memorial Pedro Paixão.