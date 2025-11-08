Miguel Nunes domina no arranque do Rali do Porto Santo

Miguel Nunes foi o mais rápido na Super Especial do Rali do Porto Santo, disputada esta noite, abrindo da melhor forma a oitava e última prova do Campeonato de Ralis Coral da Madeira.



Ao volante do Škoda Fabia RS Rally2, o piloto completou o percurso em 2:00.6 minutos, batendo João Silva por 0,9 segundos. Rui Fernandes foi o terceiro classificado, a 2,1 segundos do líder.

A competição prossegue amanhã, com as restantes sete classificativas, que contam com a participação de 44 duplas inscritas.