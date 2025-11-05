Festa do Rali promete animar a ilha dourada

O Rali Porto Santo marca este fim de semana o encerramento do Campeonato de Ralis Coral da Madeira 2025, levando a emoção do desporto automóvel à Ilha Dourada. A prova é organizada pelo Clube Automobilístico 100 à Hora da Madeira, em parceria com a Câmara Municipal do Porto Santo.

Com 44 equipas inscritas, a competição reúne seis equipas com viaturas Rally2, quatro Porsche 911 GT3 e vários concorrentes Rally4, prometendo um espectáculo de alto nível. Na nota emitida consta que, entre os principais nomes estão Miguel Nunes, João Silva, Miguel Caires, Artur Quintal e Rui Jorge Fernandes, a que se juntam os continentais António Dias (VW Polo GTi R5) e José Carlos Almeida (Porsche 991 GT3).

A prova decidirá o título de 2025 nas duas rodas motrizes, disputado entre Vasco Diogo Silva (Renault Clio Rally4) e Sandro Teixeira (Peugeot 208 Rally4), e contará também com os RGT de Paulo Mendes, Filipe Freitas e Américo Gouveia.

O rali arranca na sexta-feira, 7 de Novembro, com a especial 'Porto Santo Line', disputada no Kartódromo do Porto Santo, que será também o 1.º Memorial Pedro Paixão, homenagem ao piloto madeirense.

No sábado, seguem-se sete classificativas, Serras 'Coral', Golfe (em tripla passagem) e Picos (duas vezes), este último troço como novidade da edição de 2025.

A chegada das equipas e a forte adesão do público local prometem transformar o Porto Santo num verdadeiro palco de velocidade e emoção neste fim de semana decisivo do automobilismo regional.