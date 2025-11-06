Carros de competição já começaram a chegar ao Porto Santo

Os mais quarenta carros que vão competir na última prova para o Regional de Ralis já começaram a chegar à ilha dourada. Na primeira viagem de hoje o lobo marinho veio com 770 passageiros, com carros de rali e inúmeras carrinhas assistência.

O navio da Porto Santo Line vai realizar mais uma viagem nesta quinta-feira, e mais duas nesta sexta-feira. De notar que até o avião da Binter tem lotação bem cheia nas viagens de hoje e amanhã.

Vai ser um fim-de-semana muito movimentando, pois os ralis arrastam milhares de pessoas, e esta é a última competição da época, pelo que não deverá fugir à regra.

O Rali do Porto Santo realiza-se nos dias 7 e 8 de Novembro.