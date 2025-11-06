 DNOTICIAS.PT
Homem ferido em colisão na via rápida

Uma colisão entre dois carros, ocorrida há instantes na via rápida, na saída para os Viveiros, no sentido Funchal-Câmara de Lobos provocou um ferido.

A vítima, um homem na casa dos 60 anos, foi imobilizada e assistida pela Equipa de Intervenção Rápida (EMIR) e será transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça numa ambulância da CPV.

Os Bombeiros Voluntários Madeirenses também estão no local com uma viatura de desencarceramento.

O trânsito ficou congestionado devido a este acidente.

A Polícia de Segurança Pública tomou conta da ocorrência.

