O reeleito presidente da Câmara Municipal do Porto Santo assumiu, hoje, que a sua (re)eleição foi “especial” por, em 2021, a equipa ter decidido “alterar algumas das políticas que eram seguidas, fazer um novo rumo”. A nova eleição é a confirmação de que as pessoas queriam seguir esse caminho.

O reeleito presidente, na sua tomada de posse, que decorreu esta manhã, aproveitou para deixar umas palavras de agradecimento àqueles que trabalharam consigo ao longo da candidatura.

“Sempre assumi, desde a primeira hora, que era um projecto comum, que era traçado para o futuro e para o desenvolvimento do Porto Santo e que era pensado e trabalhado entre todas as equipas, mas em especial pelo presidente da Câmara e pelo presidente do Governo Regional, que hoje não pode estar aqui”, afirmou, referindo-se ao anterior mandato.

Nuno Batista referiu ainda a necessidade de unir os colaboradores da Câmara Municipal em torno do projecto, que contou ainda com a parceria de várias entidades privadas.

"O Porto Santo está no caminho certo para ocupar o seu espaço, seja em termos regionais, seja em termos nacionais", assumiu o autarca, afirmando que, ao longo dos últimos quatro anos, a aposta passou por alcançar estabilidade política. No entanto, assume que essa estabilidade representa responsabilidade.

Além disso, assumiu que "vale a pena ser sério. Vale a pena trabalhar em prol da comunidade". "Quero aqui e hoje vos dizer que hoje é provavelmente um dos dias mais felizes da minha vida", afirmou.