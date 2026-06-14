Restrições da Anthropic reforçam necessidade de soberania tecnológica na UE

A Comissão Europeia declarou hoje que a decisão da Anthropic de suspender o acesso público aos seus modelos de inteligência artificial mais avançados, Fable 5 e Mythos 5, reforça a necessidade de a União fortalecer a sua "soberania tecnológica".

A Comissão emitiu esta declaração na sequência da medida anunciada na sexta-feira pela empresa tecnológica norte-americana, que a atribuiu a uma diretiva de controlo das exportações da Administração Trump obrigando ao impedimento do acesso de cidadãos estrangeiros a este novo serviço por razões de segurança nacional.

De acordo com a Anthropic, a ordem para impedir o acesso fora dos Estados Unidos ou por cidadãos estrangeiros dentro do país chegou na sexta-feira à tarde e, para cumprir a diretiva de última hora, optou-se por bloquear todo o acesso ao Fable 5 e ao Mythos 5 a todos os seus clientes.

"Isto reforça ainda mais a necessidade da soberania tecnológica da Europa. Demonstra também a importância da nossa legislação existente sobre cibersegurança e IA [inteligência artificial]", afirmou o porta-voz da Comissão Europeia Thomas Regnier.

Bruxelas "está a avaliar" a ação tomada pela Anthropic e "continua a dialogar" com os seus aliados relativamente aos modelos de IA mais recentes e avançados que chegam ao mercado, com vista a "abordar todos os riscos" que representam e a reforçar a cibersegurança, acrescentou o porta-voz.

A Comissão, que no início deste mês apresentou um conjunto de leis para impulsionar as empresas europeias de serviços na nuvem e garantir o fornecimento de chips, a fim de reduzir a dependência tecnológica da União Europeia em relação às empresas americanas e chinesas, também planeia divulgar em breve um "plano abrangente sobre cibersegurança e IA".

Na sua declaração divulgada sexta-feira, a Anthropic afirmou que o Governo dos Estados Unidos não lhe forneceu detalhes específicos sobre o motivo pelo qual os seus novos serviços de inteligência artificial representam um problema de segurança nacional e pediu desculpa aos seus clientes pagantes pela interrupção.

"Como já afirmámos publicamente, acreditamos que o Governo deve ter a capacidade de bloquear desenvolvimentos inseguros como parte de um processo transparente, justo, claro e tecnicamente sólido. Esta ação não está de acordo com estes princípios", afirmou a empresa.

A suspensão ocorreu poucos dias depois de a Anthropic ter disponibilizado o modelo Fable 5 aos subscritores do seu serviço Claude. O Fable 5 foi apresentado como o mais avançado em diversos testes de habilidades e considerado muito superior aos seus modelos Opus.

O Fable baseava-se no polémico modelo Mythos, sobre o qual a Anthropic alertou em abril possuir capacidades que comprometiam a impenetrabilidade até dos sistemas de cibersegurança mais avançados em setores sensíveis como o financeiro.