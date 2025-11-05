FNAC Madeira acolhe a palestra 'Vamos falar sobre o cancro da próstata'

O Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC) promove, na próxima segunda-feira, dia 10 de Novembro, às 18h30, na FNAC Madeira, a palestra 'Vamos Falar Sobre Cancro da Próstata', no âmbito da campanha Novembro Azul.

De acordo com o comunicado enviado, a sessão contará com a participação dos médicos Dr. João Vital e Dr. Ferdinando Pereira, que irão abordar temas relacionados com a prevenção, diagnóstico precoce e tratamento desta doença, reforçando a importância da sensibilização masculina para a saúde.

O Novembro Azul é uma iniciativa anual que visa consciencializar a sociedade e particularmente os homens, sobre as doenças masculinas, com especial foco no cancro da próstata, actualmente o tipo de cancro mais frequente no homem.

De acordo com dados nacionais, em 2020 registaram-se cerca de 6.759 novos casos de cancro da próstata em Portugal. As estimativas internacionais (Globocan, 2021) apontam para um aumento de 21,6% até 2040, com 8.216 novos diagnósticos previstos.