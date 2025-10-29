Peditório da Liga Contra o Cancro arranca na quinta-feira com 20 mil voluntários nas ruas

Cerca de 20 mil voluntários vão participar no peditório anual da Liga Portuguesa Contra o Cancro (LPCC), que decorre entre quinta-feira e domingo em todo o país, para angariar fundos de apoio aos doentes oncológicos e famílias.

Os portugueses são uma população generosa, afirmou o presidente da LPCC, Vitor Veloso, em declarações à Lusa, embora reconhecendo que são cada vez mais difíceis os peditórios de rua porque há cada vez mais peditórios de entidades que não demonstram contas e são movidas pelo lucro próprio.

Os voluntários do peditório que arranca quinta-feira estão identificados com coletes da LPCC e transportam uma caixa azul para a recolha de donativos.

Em 2024 os donativos recolhidos apoiaram perto de 23 mil doentes oncológicos carenciados, número que tem vindo a aumentar, assim como o valor disponibilizado, que atingiu quase 1,8 milhões de euros, sobretudo para medicamentos e alimentação.

A Liga Contra o Cancro disponibiliza ainda consultas gratuitas em unidades de psico-oncologia constituídas por psicólogos clínicos experientes na área da oncologia, num total de 20 mil consultas para doentes e famílias em 2024, mais 20% do que em 2023.

Além de apoio a doentes e famílias, os donativos recolhidos pela LPCC destinam-se a promover ações de prevenção e rastreio da doença oncológica, e a financiar projetos de investigação científica.