A Madeira acolhe, pela primeira vez, o Congresso Nacional dos Médicos de Saúde Pública, um encontro que reúne Médicos especialistas em Saúde Pública, médicos internos, enfermeiros, técnicos de saúde ambiental e outros profissionais de saúde de todo o país, até ao final da semana.

Sob o mote 'Ilhas de Conhecimento: Partilhar para Transformar', o evento, constitui um espaço privilegiado de reflexão, partilha científica e construção de estratégias conjuntas para o futuro da Saúde Pública em Portugal.

O evento reúne mais de 200 participantes, incluindo 35 oradores nacionais e internacionais, e acolhe mais de 60 comunicações científicas sobre vigilância epidemiológica, saúde ambiental, políticas públicas e inovação em saúde.

A sessão de abertura contou com intervenções da Ministra da Saúde, Ana Paula Martins, através de uma mensagem em vídeo especialmente gravada para o evento, e da secretária Regional de Saúde e Protecção Civil da Madeira, Micaela Freitas, que se fez representar pela Autoridade de Saúde Regional, Susana Cunha Gonçalves, e do presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública (ANMSP), Bernardo Gomes.

A Autoridade de Saúde Regional sublinhou que "os médicos de saúde pública são os guardiões da saúde colectiva", reforçando a importância da presença deste congresso na Madeira.

"A actividade de um médico de saúde pública é essencial para garantir que a saúde não seja apenas um direito individual, mas uma realidade para todos", afirmou.

"A 6.ª edição deste Congresso decorre na nossa Ilha, o que muito nos honra, ainda mais porque coloca em destaque diferentes saberes, incluindo a realidade das ilhas, que são parte essencial da coesão nacional e do acesso equitativo aos serviços públicos, apesar da distância geográfica", referiu.

No discurso em representação da governante foi destacado ainda o crescimento sustentado da equipa regional de Médicos de Saúde Pública, hoje composta por cinco especialistas, e o papel determinante da Unidade de Saúde Pública do SESARAM na formação e fixação de novos profissionais.

Destaque também para o investimento de 700 mil euros na campanha de vacinação sazonal contra a gripe e covid-19, que assegura quase total cobertura da população de risco na Região.

Na sua intervenção, o Presidente da ANMSP destacou o papel determinante dos Médicos de Saúde Pública na coordenação e planeamento de respostas em todo o território nacional, elogiando particularmente o trabalho desenvolvido na Região Autónoma da Madeira.

"A orografia da Madeira deve também remeter-nos para o papel que devemos assumir na construção de pontes e, quando necessário, partir pedra, fazer túneis, para fazer ligações entre instituições. Muitos de nós lideramos projectos multidisciplinares para além das nossas paredes institucionais", afirmou.

"Existe aqui, na Madeira, uma equipa jovem de enorme qualidade, com uma nova geração de profissionais - médicos, enfermeiros, técnicos e decisores - que unem competência técnica, capacidade de liderança e um sentido de missão exemplar", acrescentou.

O responsável sublinhou ainda a dimensão nacional e o impacto do trabalho dos serviços de saúde pública em 2025, destacando mais de 15.000 inquéritos epidemiológicos realizados, 200 surtos resolvidos e coberturas vacinais superiores a 90% em todo o país.

Por fim, a Ministra da Saúde, na sua mensagem por vídeo, sublinhou o papel transformador da partilha de conhecimento e o valor simbólico de realizar este encontro numa região ultraperiférica, mas central no pensamento estratégico da Saúde Pública portuguesa.

"Este congresso demonstra que, mesmo com diferentes realidades territoriais, partilhamos um mesmo propósito: transformar conhecimento em ação e ação em resultados para a saúde das populações", referiu.

A Ministra destacou ainda a nova geração de profissionais que está a renovar a prática da saúde pública em Portugal. "Contamos com uma nova geração de Saúde Pública que traz energia e uma visão moderna, digital e colaborativa. Essa geração é e será uma mais-valia decisiva para o futuro do Serviço Nacional de Saúde. A vossa liderança no território, nas respostas às crises e na promoção de ambientes saudáveis, é essencial para o país que queremos continuar a construir", disse.