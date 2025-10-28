Liga Contra o Cancro promove peça de teatro 'Conversas da Teta'

No âmbito da campanha internacional 'Outubro Rosa', direccionada à sensibilização, prevenção e diagnóstico precoce do cancro da mama, o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro promoverá a peça de teatro 'Conversas da Teta', com a alto patrocínio da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira.

Estão previstas sessões a 29 de Outubro, no auditório do Centro de Congressos da Madeira, no Funchal; a 30 de Outubro, no auditório do Centro Cultural John dos Passos, na Ponta do Sol, e a 31 de Outubro, no auditório do Fórum Machico. Todas acontecem às 19 horas.

O bilhete custa 5 euros, podendo ser adquiridos directamente junto do Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro. O valor angariado reverte na totalidade para apoiar os projectos e doentes da Região Autónoma da Madeira.

O movimento conhecido como 'Outubro Rosa' nasceu nos Estados Unidos, na década de 1990, para estimular a participação da população na sensibilização e prevenção do cancro da mama. Durante este mês assinalam-se três datas importantes: a 13 de Outubro o Dia Mundial do Cancro da Mama Metastático, a 15 de Outubro o Dia Mundial da Saúde da Mama e a 30 de Outubro o Dia Nacional de Luta Contra o Cancro da Mama. O movimento é celebrado anualmente, alastrando-se um pouco por todo o mundo a cor rosa, com o objectivo de promover a consciencialização sobre a doença e sensibilizar a população para a temática da prevenção e diagnóstico precoce.