Madeira acolhe conferência europeia sobre o futuro do golfe

De 10 a 12 de Novembro, a capital madeirense será palco da Golf Business Conference – Driving Change, o principal encontro europeu dedicado à gestão e operação de campos de golfe. O evento reunirá cerca de 250 profissionais internacionais para debater os desafios e oportunidades do sector numa altura de crescimento e transformação da modalidade.

Organizada pela Golf Course Association Europe (GCAE) e pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe (CNIG), com o apoio da Associação de Promoção da Madeira e do Turismo de Portugal, a conferência terá lugar no hotel Savoy Palace.

A iniciativa pretende criar um espaço de diálogo e partilha de soluções práticas para assegurar a sustentabilidade e a relevância do golfe num mercado em mudança. “O golfe está a crescer, mas também aumentam as expectativas sobre quem gere os campos diariamente”, afirma Renate Roeleveld, CEO da GCAE. "Esta conferência é o espaço onde conversas francas se transformam em soluções práticas, para que cada participante leve consigo ideias aplicáveis ao seu negócio e ao futuro do jogo”, sublinha.

Durante três dias, o programa inclui conferências, workshops e sessões práticas. Entre os temas em destaque estarão o perfil do novo jogador de golfe, estratégias de fidelização de clientes, tendências globais na gestão de campos e a importância da experiência do jogador.

O evento contará ainda com uma intervenção do neurocientista Stephen Smith, que abordará o impacto dos campos de golfe no comportamento e na memória, e com uma palestra do professor Bartel Berkhout, dedicada ao futuro da experiência e pertença no golfe.

Um dos momentos altos será a apresentação do estudo “Avaliação do Impacto da Indústria do Golfe em Portugal através do Turismo Residencial e do Mercado Imobiliário”, elaborado pela NOVA SBE, que analisará o peso económico da modalidade no país.

Além das sessões de trabalho, os participantes terão oportunidade de conhecer dois dos principais projectos da Região, nomeadamente o Santo da Serra Golf Course, palco de vários torneios do PGA European Tour, e o Ponta de Pargo Golf Course, o novo campo desenhado por Sir Nick Faldo, actualmente em construção.

Nuno Sepúlveda, presidente do CNIG, destaca a escolha da Madeira para acolher a conferência: "Pela quarta vez ter sido escolhido Portugal para a organização desta conferência internacional. Esta escolha reflete, mais uma vez, a dinâmica da indústria portuguesa do golfe, bem como o profissionalismo dos empresários do setor, representados pelo CNIG, em demonstrar as melhores práticas da nossa indústria, que têm estado na base do sucesso de várias regiões do país como destinos de golfe turístico. Portugal e os arquipélagos, nomeadamente a Madeira, oferecem os melhores destinos de golfe do mundo e isto tem sido premiado pelo número crescente de voltas e de praticantes, com forte impacto na economia nacional.”

Segundo o presidente do CNIG, "esta é uma oportunidade única para todos se actualizarem com as últimas tendências e desenvolvimentos do setor e conhecerem, em primeira mão, alguns dos agentes que protagonizam essas mudanças”.

As inscrições para participar na conferência encontram-se abertas em www.gcaeconference.eu