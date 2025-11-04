Madeira acolhe o julgamento do 1.º Campeonato Regional de Ornitologia

Está a decorrer, até amanhã, 5 de Novembro, o julgamento do 1.º Campeonato de Ornitologia Regional da Madeira, uma iniciativa integrada na 1.ª Exposição Ornitológica Regional CCOM – Madeira 2025, que terá lugar entre 7 e 9 de Novembro, no Parque Desportivo de Água de Pena, em Machico.

Para esta fase do evento, deslocaram-se ao Funchal quatro juízes da Federação Ornitológica Portuguesa (FOP), responsáveis pela avaliação de 344 aves apresentadas por 31 criadores federados da Região Autónoma da Madeira, distribuídas por diversas classes.

O campeonato é promovido pelo Clube de Criadores de Ornitologia da Madeira (CCOM – Madeira) e representa um passo significativo na valorização da ornitologia regional, destacando o empenho dos criadores locais e o reconhecimento nacional da qualidade das aves madeirenses.

Fundado a 15 de Novembro de 2023, o CCOM – Madeira nasceu da iniciativa de um grupo de criadores federados que procuraram dinamizar a prática da ornitologia na região. Em menos de dois anos, o clube consolidou uma sede própria e criou condições funcionais para acolher entusiastas e promover atividades que contribuem para o desenvolvimento da modalidade.

A Exposição Ornitológica Regional, aberta ao público entre 7 e 9 de Novembro, pretende ainda valorizar a biodiversidade, o associativismo e a cultura ornitológica na Madeira.