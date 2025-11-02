Peditório da Liga Portuguesa Contra o Cancro também mobiliza no Porto Santo

A delegação do Porto Santo da Liga Portuguesa Contra o Cancro está a levar a cabo, este fim-de-semana, o peditório nacional.

Dezenas de voluntários andam por várias artérias da cidade e outros locais estratégicos, a pedir uma contribuição para ajudar no apoio ao doente oncológico e cuidadores, na promoção da saúde, na prevenção do cancro e no estímulo à formação e investigação em oncologia.

Também no supermercado Pingo Doce é possível adquirir voucher com diversos montantes para apoio à instituição.

Segundo apurou o DIÁRIO, a aceitação tem sido boa, aliás, como é habitual junto dos porto-santenses.