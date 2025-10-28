Foi numa das salas mais imponentes do Mudas que a nova presidente da Câmara Municipal da Calheta e depois de um longo aplauso, Doroteia Leça assumiu o cargo deixando uma mensagem clara: “O que prometemos vamos cumprir”.

Perante mais de três centenas de convidados em que se destacava o presidente do Governo, garantiu que a prioridade do novo executivo passa pelo investimento público direccionado às obras de proximidade.

“A reabilitação, o alargamento de caminhos já existentes e a criação de novos acessos vai acontecer. Sentimos que é um dos grandes apelos da população e tudo faremos para que as mesmas vão para o terreno logo que possível”, sublinhou, reforçando que a aposta é resolver o que mais importa à vida das famílias.

E prosseguiu:na área da habitação, a autarca destacou o objectivo de criar condições para que os jovens possam viver e realizar-se no concelho. “Propomos a isenção de taxas urbanísticas na construção da primeira moradia até aos 35 anos, o reforço do apoio à renda e a reconversão de imóveis municipais, em parceria com o Governo Regional, para aumentar a oferta de habitação pública.” Paralelamente, a autarquia avançará com programas de apoio a pequenas reparações em casas já existentes.

No plano fiscal referiu que irá manter o IMI na taxa mínima e o IMI familiar bem como

devolver a totalidade do IRS às famílias. “Às famílias queremos continuar a dar respostas concretas”, disse, assegurando também a continuidade de programas sociais como o ‘Calheta d’Esperanças’, o Cartão Sénior Municipal ‘Calheta + Saúde +’, os Centros Sociais, as aulas de ginástica pelas freguesias e o Banco de Ajudas Técnicas.

Com vários professores e muitos encarregados de educação na plateia afiançou que na educação e juventude, serão reforçadas as bolsas de estudo universitárias, com majoração para quem estuda fora da Região, e distribuídos kits escolares a todas as crianças do 1.º ciclo, mantendo-se o transporte gratuito, as aulas de natação e as visitas de estudo.

No turismo continuará a ser “motor do desenvolvimento local”. A autarca revelou que a receita da taxa turística será aplicada na reabilitação e criação de miradouros, na digitalização da informação turística, na recuperação de percursos pedestres e Caminhos Reais, bem como na manutenção das veredas e das praias, garantindo “qualidade certificada”.

No ambiente, Doroteia Leça destacou a renovação da rede de água potável, a construção de novos tanques de armazenamento, a criação do aterro municipal nos Prazeres, a renovação de ecopontos e as campanhas de vacinação gratuita de animais, para além da aposta em energias renováveis.

As agricultura e pescas também estarão no centro da estratégia, com candidaturas ao PEPAC para financiar a recuperação de caminhos agrícolas e garantir melhores condições de mobilidade aos produtores.

A cultura, sublinhou, “é uma das marcas da Calheta”. A autarca comprometeu-se a manter o apoio às associações culturais, reforçar a parceria com o MUDAS – Museu de Arte Contemporânea da Madeira, colaborar com a Galeria dos Prazeres, dinamizar a Biblioteca Municipal, manter a agenda cultural e criar o Núcleo Museológico Etnográfico do Linho.

No desporto, Doroteia Leça elogiou os atletas do concelho e reafirmou o compromisso municipal com o movimento associativo. “Somos terra de campeões. O mérito é dos atletas, mas nunca poderá ser descurada a nossa política de apoio aos clubes e associações. Esse é um caminho que queremos e vamos continuar”, reforçou.

Com um discurso centrado na proximidade, na juventude e na qualidade de vida, a social-democrata reafirmou o compromisso de trabalhar com “rigor, responsabilidade e esperança” para que a Calheta continue a ser “um exemplo de desenvolvimento e de confiança”.