Clube de Golf Santo do Serra volta a ser distinguido mundialmente

O Clube de Golf do Santo da Serra voltou a ser distinguido mundialmente pelo World Golf Awards (WGA), pelo segundo ano consecutivo ao conquistar o prémio, tal como em 2024, de "Melhor Buraco Par 3 do Mundo".

"O Club de Golfe Santo da Serra foi distinguido com uma das mais prestigiadas distinções do golfe mundial, ao ser eleito “Melhor Buraco Par 3 do Mundo 2025” na 12.ª edição dos World Golf Awards", avançou o clube madeirense através de um comunicado enviado à comunicação social.

"Votado por profissionais de golfe, representantes dos meios de comunicação e entusiastas do golfe de todo o mundo, este prémio reconhece o design excecional, a beleza paisagística e a experiência inesquecível que o Santo da Serra oferece a jogadores de todos os níveis", acrescenta ainda.

Chris Frost, director-Geral dos WGA, felicitou o clube após a divulgação dos prémios regionais e individuais afirmando da edição de 2025 dos WGA.

"Este prémio reflete a excelência e a paixão que definem o Club de Golfe Santo da Serra. É uma verdadeira joia no panorama mundial do golfe, oferecendo um buraco Par 3 que combina desafio, elegância e vistas deslumbrantes."

A Gala dos WGA 2025 estava agendada para a Madeira para os dias 12 e 13de Novembro, mas já não se irá realizar, pelo que o evento terá lugar não presencialmente.

Contudo a conquista do Santo da Serra será oficialmente anunciada e celebrada nos canais de comunicação dos World Golf Awards a 13 de Novembro de 2025, no âmbito do World Golf Awards Winners Day.

"Esta distinção coloca o Club de Golfe Santo da Serra entre um grupo restrito das melhores destinações de golfe do mundo e reforça a crescente reputação da Madeira como destino de excelência para o turismo de golfe.

A partir de 13 de novembro, o clube passará a exibir com orgulho o seu Troféu de Vencedor dos World Golf Awards, Placa Comemorativa e Pacote Digital de Vencedor, juntando-se assim a uma comunidade distinta de excelência no golfe", concluiu a nota do CGSS.