Clube de Automóveis Clássicos no Porto Santo

O Clube de Automóveis da Madeira está no Porto Santo, desde sexta-feira, para passar o fim-de-semana bem divertido.

Ontem, realizaram vários passeios, tendo passado por vários sítios turísticos da ilha, só com uma interrupção para almoçar no restaurante Pé na Água, para depois voltar ao passeio por outros lugares da ilha dourada, acabando por jantar no restaurante da Calheta.

Já este domingo, o programa de actividades inclui uma ida ao campo de golfe do Porto Santo, onde tiveram a oportunidade de ter lições desta modalidade, com o profissional Andrew Oliveira.

Depois, vão almoçar no restaurante do campo de golfe e a tarde vai ser livre para que, ao final do dia, embarcarem no Lobo Marinho e realizar o regresso á ilha da Madeira.