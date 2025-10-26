Benfica bate recorde mundial de eleitores em eleições para um clube desportivo

As eleições para os órgãos sociais do Benfica contaram com votos de 85.422 sócios do clube lisboeta, informou ontem à noite o presidente da Mesa da Assembleia Geral (MAG) dos 'encarnados', José Pereira da Costa.

"Foi uma votação extraordinária, com 85.422 sócios. Marca um momento na história do Sport Lisboa e Benfica e, penso, do associativismo em Portugal. As operações de contagem já tiveram início, decorrem sem nenhuma questão e os números vão sendo anunciados nos canais oficiais do Sport Lisboa e Benfica", explicou o dirigente.

José Pereira da Costa dirigiu-se aos jornalistas presentes no Estádio da Luz, em Lisboa, para confirmar o número final de votantes no ato eleitoral, que representa pouco mais de metade dos sócios que estava habilitados a participar neste escrutínio (160.182).

O dirigente já tinha dado conta da afluência de mais de oito dezenas de milhar de associados, a uma hora do encerramento das urnas, às 22:00, e de ter sido batido o recorde de eleitores em eleições para um clube desportivo, às 17:00, então com 58.808 sócios.

Estes números batiam o anterior máximo mundial, que pertencia ao FC Barcelona desde 2010, quando 57.088 votantes participaram nas eleições no clube espanhol, mas também do clube 'encarnado', cujo recorde era de 40.085, em 2021.

Questionado sobre eventuais incidentes durante o ato eleitoral, o presidente da MAG desvalorizou, assegurando que "todos os sócios que quiseram votar, votaram".

"Os votos dos sócios que quiseram votar já entraram nas urnas e estão a ser contados. Vai ser uma operação grande. Não tenho nenhuma previsão [para a divulgação de resultados] a não ser que vai ser um apuramento calmo e sereno, numa noite longa, seguramente", concluiu.

As eleições para os órgãos sociais (Direção, Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal) e para o órgão estatutário (Comissão de Remunerações) do Benfica decorreram hoje em 107 locais de voto.

Rui Costa, atual presidente e líder da Lista G, Martim Mayer (B), João Diogo Manteigas (C), Cristóvão Carvalho (D), o anterior presidente Luís Filipe Vieira (E) e João Noronha Lopes (F) são os candidatos à liderança do Benfica, enquanto João Ferreira Leite encabeça a Lista A, unicamente candidata à Mesa da Assembleia Geral.

Caso nenhum dos candidatos receba mais de 50% dos votos no ato eleitoral, será realizada uma segunda volta entre os dois mais votados, em 08 de novembro.

O número de votos dos associados aumenta consoante a antiguidade, com 46.421 sócios a terem direito a três votos, 30.013 a 10 votos, 56.703 a 20 votos e 27.045 a 50 votos, de acordo com o caderno eleitoral.