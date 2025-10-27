Chuva intensa entre a Quinta Grande e Santo da Serra

Nas últimas 24 horas, até às 10 horas de hoje, segunda-feira, várias estações meteorológicas do arquipélago da Madeira registaram precipitação intensa. Alguns registos atingiram níveis que corresponderiam a aviso laranja, apesar de estar em vigor apenas aviso amarelo, emitido ao início da madrugada, alertando para aguaceiros moderados a fortes.

No Pico Alto, verificaram-se 23,6 mm/1h e 41,2 mm/6h (níveis de aviso laranja) e 10,5 mm/10 minutos e 15,8 mm/30 minutos (amarelo). No Chão do Areeiro, os valores chegaram a 27,4 mm/1h e 45,8 mm/6h (laranja) e 17,0 mm/30 minutos (amarelo). Na Quinta Grande, registou-se 21,4 mm/1h (laranja) e 17,0 mm/30 minutos (amarelo). No Monte, verificaram-se 21,3 mm/30 minutos (nível de laranja) e 12,5 mm/10 minutos (amarelo).

No Pico do Areeiro, os registos foram de 14,3 mm/1h e 37,2 mm/6h (amarelo) e em Santo da Serra 11,1 mm/30 minutos e 12,6 mm/1h (amarelo).