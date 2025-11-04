Nick Faldo regressa à Madeira para participar na Golf Business Conference

Nick Faldo, projectista do novo campo de golfe da Ponta do Pargo, regressa à Madeira para acompanhar de perto o andamento das obras do campo que promete colocar a costa oeste da ilha no mapa dos destinos de golfe mundiais e participar na Golf Business Conference – Driving Change. A vinda do conceituado golfista à Região resulta de uma iniciativa da Ponta Oeste S.A., com o objetivo de apresentar o novo campo durante este importante encontro internacional.

O evento, que decorrerá entre os dias 10 e 12 de Novembro, reúne cerca de 250 profissionais e especialistas internacionais para debater o futuro da modalidade. Organizada pela Golf Course Association Europe e pelo Conselho Nacional da Indústria do Golfe, com o apoio da Associação de Promoção da Madeira e do Turismo de Portugal, esta é uma importante conferência europeia dedicada exclusivamente a gestores e operadores de campos de golfe e que representa uma oportunidade única de partilha de conhecimento e networking entre profissionais do setor.

Para Élia Ribeiro, presidente do Conselho de Administração da Ponta Oeste S.A. “A presença de Sir Nick Faldo na Madeira e o seu envolvimento contínuo neste projeto são um reconhecimento do potencial que o golfe tem na nossa Região. O novo campo da Ponta do Pargo é mais do que uma infraestrutura desportiva — é um investimento estratégico que projeta a zona oeste como um polo de atração turística e económica, e posiciona a Madeira entre os grandes destinos de golfe internacionais”.

Além da sua carreira lendária, Sir Nick Faldo tem desempenhado um papel ativo na promoção do campo madeirense, destacando-o nas suas plataformas digitais junto de uma vasta comunidade de profissionais e entusiastas do golfe e contribuindo para reforçar a visibilidade internacional da Madeira como destino de excelência para a prática da modalidade.

O novo campo está a ser construído num dos cenários naturais mais impressionantes da Região, com altas falésias banhadas pelo Atlântico e um traçado de 18 buracos “Par 72”, concebido para desafiar e inspirar golfistas de todo o mundo. O projeto incorpora boas práticas ambientais, incluindo gestão eficiente de recursos hídricos, conservação de habitats e proteção da biodiversidade local.