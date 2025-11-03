Autoridade Marítima confirma morte no mar da Madeira

A Autoridade Marítima Nacional confirmou agora em comunicado a morte do turista suíço na Praia do Arieiro, na zona da Praia Formosa. Uma notícia avançada em primeira mão pelo DIÁRIO na edição digital.

“Na sequência de um alerta pelas 14h40, através do Serviço Regional de Protecção Civil (SRPC) da Madeira, a informar para uma pessoa em paragem cardiorrespiratória, foram de imediato activados elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal, bem como elementos da Cruz Vermelha Portuguesa e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR). À chegada ao local, constatou-se que o homem tinha sido retirado da água por populares, que prontamente iniciaram manobras de Suporte Básico de Vida, não tendo sido possível reverter a situação”, informou no comunicado.

O médico da EMIR “efectuou o auto de verificação do óbito e, após contacto com o Ministério Público, o corpo irá ser transportado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira”.