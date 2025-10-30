Boa visibilidade e mar calmo marcam terceiro dia do 'Madeira Underwater 2025'

O terceiro dia do 'Madeira Underwater 2025' ficou marcado por boa visibilidade e mar calmo, deu conta a organização da competição que decorre, agora, nas águas da ilha da Madeira, depois de ter passado pelos mares do Porto Santo.

Após a transição das equipas e equipamentos da Ilha Dourada para a Madeira, no dia de hoje tiveram lugar dois mergulhos oficiais, dedicados à captação de imagens fotográficas e de vídeo que irão compor os trabalhos finais em avaliação.

"As condições de mergulho revelaram-se excelentes, com boa visibilidade e mar calmo, permitindo aos participantes explorar alguns dos locais subaquáticos mais emblemáticos da ilha da Madeira, reconhecidos pela sua riqueza natural e paisagens únicas", refere a organização, em nota enviada à comunicação social, que dá conta, igualmente, da satisfação de alguns participantes com as condições encontradas.

O 'Madeira Underwater 2025' integra a Taça do Mundo CMAS, bem como o Campeonato e Taça de Portugal de Fotografia e Vídeo Subaquático, reunindo atletas de várias nacionalidades. Trata-se de um evento organizado pela Associaciação da Natação da Madeira (ANM) e pela Federação Portuguesa de Actividades Subaquáticas (FPAS), em parceria com a Confederação Mundial de Actividades Subaquáticas (CMAS), contando com apoio de diversas entidades públicas regionais.