Secretário das Finanças destaca o papel estratégico do MAR e defende reforço da cooperação marítima entre Portugal e Alemanha

O secretário regional das Finanças, Duarte Freitas, marcou presença ontem, em Lisboa, na recepção organizada pela European Mar (EUROMAR), um encontro que reuniu representantes governamentais, diplomáticos e empresariais de Portugal e da Alemanha para debater o futuro do setor marítimo europeu e o papel estratégico do Registo Internacional de Navios da Madeira (RINMAR).

Segundo a nota de imprensa enviada, o responsável pela tutela do RINMAR, Duarte Freitas sublinhou a importância do diálogo entre os dois países e o contributo da Madeira para o fortalecimento da economia azul, destacando que “Portugal e Alemanha partilham o mesmo compromisso com o futuro marítimo europeu”.

O encontro contou com a presença de Gunther Krichbaum, secretário de Estado no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da Alemanha e adjunto do ministro Johann Wadephul, do vice-almirante António Coelho Cândido, diretor-geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos, e de João Esteves, presidente da Comissão Técnica da Madeira, entre outras entidades ligadas ao sector.

Lê-se ainda, que, Duarte Freitas considerou o Registo Internacional de Navios da Madeira “um exemplo de credibilidade e cooperação”, capaz de projectar Portugal “como um parceiro sólido e competitivo” no sector marítimo. O governante realçou o trabalho conjunto entre o Governo Regional e a União Europeia, “numa cooperação e visão partilhada que têm sido decisivas para o crescimento e reconhecimento internacional do Registo da Madeira”.

O secretário regional reafirmou o compromisso do Governo Regional em continuar a promover o desenvolvimento do setor marítimo português, estabelecendo como meta alcançar 2.000 navios com bandeira nacional nos próximos seis anos.



“É um objectivo ambicioso, mas possível, se continuarmos a garantir estabilidade, rigor técnico e confiança internacional”, afirmou.

O encontro promovido pela EUROMAR serviu também para reforçar as relações institucionais e económicas entre Portugal e a Alemanha, consolidando parcerias e perspetivas de cooperação no sector marítimo.

Integrado no Centro Internacional de Negócios da Madeira (CINM), o Registo Internacional de Navios da Madeira é actualmente um dos registos marítimos mais credíveis e competitivos da Europa, beneficiando de um enquadramento jurídico estável, elevados padrões técnicos e vantagens operacionais reconhecidas. O RINMAR tem contribuído para afirmar a Região e Portugal como uma referência marítima europeia, promovendo a inovação, a segurança e a sustentabilidade no sector.