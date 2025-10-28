Prolongados avisos de agitação marítima e de vento muito forte para a Madeira

A Capitania do Porto do Funchal informa que foi prolongado os avisos de agitação marítima e de vento muito forte até às 6 horas de amanhã, 29 de Outubro.

O vento será de SW fresco a muito fresco (39 a 50 km/h), aumentando para forte a muito forte (60 a 74 km/h) a partir do início, rodando para NW fresco a muito fresco (39 a 50 km/h) a partir do fim da tarde.

A visibilidade será boa a moderada, temporariamente fraca.

Quanto à ondulação, na costa Norte são esperadas ondas de W entre 2 a 3 metros, aumentando para 3,5 a 4,5 metros, passando a ondas de NW entre 2,5 a 3,5 M no fim. Já na costa Sul, as ondas serão de W/SW entre 1,5 a 2,5 M, aumentando para 3 a 4 metros a partir do início.

Face a esta situação, recomenda a toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente: reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a atividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.