Marinha resgatou cinco pessoas nos mares da Madeira em Outubro

O Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal coordenou, em Outubro, seis acções de busca e salvamento nos mares da Madeira, tendo sido resgatadas cinco pessoas.

De acordo com a informação divulgada pela Marinha Portuguesa, através dos Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo (MRCC), durante o mês de Outubro, foram registadas 41 acções de busca e salvamento em que foram salvas 40 pessoas.

Na área de responsabilidade do MRCC de Lisboa foram registados 21 incidentes em que foram salvas 31 pessoas e o MRCC de Ponta Delgada coordenou 14 acções, tendo sido salvas 4 pessoas.

"Para o sucesso do sistema de busca e salvamento contribuem diferentes organizações e são empenhados meios de diversas entidades nomeadamente da Marinha, da Autoridade Marítima Nacional, da Força Aérea Portuguesa (FAP) e outras entidades pertencentes à Estrutura Auxiliar do Sistema Nacional de Busca e Salvamento, em especial o Instituto Nacional de Emergência Médica – Centro de Orientação de Doente Urgentes no mar (INEM CODU-MAR), os Serviços Nacionais e Regionais de Proteção Civil e Bombeiros, as Administrações Marítimas e Portuárias, o Sistema de Controlo de Tráfego Costeiro, entre outros organismos", refere uma nota emitida pela Marinha Portuguesa.

Realça-se, ainda, o apoio prestado pelos navios mercantes e embarcações de pesca nas ações de busca e salvamento, que se desviam das suas rotas comerciais e interrompem a sua actividade profissional para prestarem o auxílio necessário, sempre coordenados pelos Centros Nacionais - MRCC Lisboa e MRCC Delgada.



"Os Centros de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo foram já reconhecidos nacional e internacionalmente com diversos prémios e mantém o seu zelo pela salvaguarda da vida humana no mar, 24 horas por dia, nos 365 dias do ano", remata.

