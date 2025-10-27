Aviso de vento muito forte para a orla marítima da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal emitiu um aviso de vento muito forte para a orla marítima até às 6 horas de amanhã, 28 de Outubro.

O vento será de S/SW moderado a muito fresco (20-50km/h), sendo fraco a bonançoso (7-19km/h) na parte mais SE, tornando-se gradualmente W/SW, aumentando para forte a muito forte (51-74km/h) na parte mais NW durante a noite.

A visibilidade será boa a moderada, por vezes fraca.

Quanto à ondulação, na costa Norte as ondas serão de NW entre 1,5 a 2 metros na parte mais SE. Já na costa Sul as ondas serão de N/NW entre 3 a 3,5 metros passando a W entre 3,5 a 4,5m durante a noite.

Recomenda, por isso, toda a comunidade marítima e à população em geral para os cuidados a ter, tanto na preparação de uma ida para o mar, como quando estão no mar ou em zonas costeiras, nomeadamente reforçar a amarração e manter uma vigilância apertada das embarcações atracadas e fundeadas; evitar passeios junto ao mar ou em zonas expostas à agitação marítima, de que são exemplo os molhes de protecção dos portos, arribas ou praias, evitando ser surpreendido por uma onda e não praticar a actividade da pesca lúdica, em especial junto às falésias e zonas de arriba frequentemente atingidas pela rebentação das ondas, tendo sempre presente que nestas condições o mar pode facilmente alcançar zonas aparentemente seguras.