Capitania cancela aviso de visibilidade má no mar da Madeira

A Capitania do Porto do Funchal acaba de cancelar o aviso que tinha emitido sobre a visibilidade má no mar da Madeira, que iria vigorar para todo o arquipélago até às 6h00 de amanhã, 1 de Novembro.

De acordo com a entidade, o cancelamento surge após a informação recebida do IPMA, nomeadamente devido ao vento e ao estado do mar.

"Apesar do cancelamento do Aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade", salienta.

Também avisa que "deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como as condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas".