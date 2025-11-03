Acessos ao mar encerrados no Funchal devido à agitação marítima

A Frente MarFunchal informou que os acessos ao mar em alguns complexos balneares do Funchal encontram-se temporariamente encerrados devido à forte agitação marítima.

Os acessos foram encerrados por questões de segurança. A empresa alerta a população para ter cuidados redobrados em acessos ao mar não vigiados.

“Agradecemos a compreensão de todos os nossos utentes. Estamos a monitorizar a situação e, logo que estejam reunidas as condições de segurança, reabriremos o acesso ao mar”, informou.