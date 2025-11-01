Vítima encarcerada em acidente na Estrada do Garajau
Uma pessoa ficou encarcerada na sequência de um acidente rodoviário ocorrido, esta noite, na Estrada do Garajau, Caniço, no concelho de Santa Cruz.
No local encontram-se equipas da EMIR, da PSP, da Cruz Vermelha Portuguesa e dos Bombeiros Sapadores de Santa Cruz, que estão a proceder às operações de resgate e assistência médica.
Até ao momento, não são conhecidos detalhes sobre a forma como ocorreu o acidente, nem foi possível confirmar o sexo da vítima.
