Turista resgatado no mar do Garajau

Um turista alemão, de 68 anos, foi hoje resgatado na ponta do Garajau, no Caniço.

A mulher da vítima informou que o homem tinha desaparecido enquanto fazia snorkel, tendo sido de imediato iniciadas as buscas pelos tripulantes da Estação Salva-vidas do Funchal e pelos elementos do Comando Local da Polícia Marítima do Funchal.

A vítima foi encontrada numa zona de falésia, apresentando diversas escoriações e sinais de hipotermia. Os tripulantes da embarcação resgataram o homem e efectuaram o seu transporte para o porto do Funchal, onde eram aguardados por elementos da Cruz Vermelha Portuguesa, que posteriormente asseguraram o seu transporte para uma unidade hospitalar.

O Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.​