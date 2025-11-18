Aguaceiros fracos nas previsões de hoje para a Madeira

As previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera ( IPMA) para esta terça-feira, dia 18 de Novembro, apontam para períodos de céu muito nublado e queda de aguaceiros fracos, em especial na vertente Norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

Quanto ao vento, este soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Norte/ Nordeste. Na zona do Funchal, o vento será geral fraco (inferior a 20 km/h) de Leste.

Em relação às temperaturas, os termómetros irão variar entre os 17 a 23ºC na Madeira e os 18 a 22ºC no Porto Santo.

A assinalar também uma pequena descida da temperatura, com os termómetros a variar entre os 21 e os 26ºC no Funchal e entre os 20 a 24ºC no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na Costa Norte da ilha da Madeira são esperadas ondas de Noroeste com 2 a 2,5 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Sudoeste com 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

