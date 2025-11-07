Muitas nuvens e previsões de chuva fraca para esta sexta-feira

As previsões para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), há a possibilidade de ocorrência de períodos de chuva fraca ou chuvisco a partir da tarde. O vento deverá soprar fraco a moderado (10 a 25 km/h) do quadrante Oeste.

Está prevista uma pequena subida da temperatura máxima. Os termómetros devem chegar, na Madeira, aos 24ºC, e no Porto Santo aos 25ºC. São esperadas mínimas de 19ºC, em ambas as ilhas.

Para o Funchal, o IPMA aponta períodos de céu muito nublado e vento fraco (inferior a 15 km/h). Também na capital madeirense a temperatura máxima deverá registar uma ligeira subida.

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo gradualmente para 1,5 a 2 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste com 1 metro, sendo, na parte Oeste da ilha da Madeira, ondas de Oeste/Sudoeste com 1 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.

Atendendo às previsões, não deixe o guarda-chuva em casa.