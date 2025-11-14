Continua a previsão de chuva e trovoada para este sábado

O Instituto Português do Mar e Atmosfera prevê para este sábado, 15 de Novembro, períodos de chuva, por vezes forte até ao meio da tarde, em especial na vertente sul e terras altas, passando gradualmente a regime de aguaceiros, em geral fracos. Há a possibilidade de ocorrência de trovoada até ao meio da tarde.

O céu vai apresentar-se geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde.

O vento estará moderado a forte (20 a 40 km/h) de sudoeste, com rajadas até 60 km/h, soprando forte (35 a 50 km/h) nas terras altas, com rajadas até 90 km/h, e tornando-se fraco a moderado (10 a 30 km/h) de noroeste a partir do meio da tarde.

No Funchal o tempo não estará muito diferente do restante do arquipélago. O céu estará geralmente muito nublado, diminuindo de nebulosidade a partir do final da tarde, possibilidade de ocorrência de chuva, por vezes forte até ao meio da tarde, passando gradualmente a regime de aguaceiros, em geral fracos e possibilidade de ocorrência de trovoada até ao meio da tarde.

O vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de sudoeste, tornando-se fraco (inferior a 15 km/h) a partir do final da tarde.

As temperaturas vão variar entre os 18 e os 24ºC na Madeira e os 18 e os 23ºC no Porto Santo.

Relativamente ao estado do mar, na costa norte as ondas serão de noroeste com 3,5 a 4 metros, diminuindo para 2,5 a 3,5 metros e na costa sul de sudoeste com 2 a 3 metros, diminuindo para 1,5 a 2 metros. A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.