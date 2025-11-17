Veículo de mercadorias furtado em Santa Rita
Um veículo de transporte de mercadorias foi furtado, esta madrugada, em Santa Rita.
Segundo o proprietário, o carro estava estacionado na Estrada da Victória e desapareceu por volta das 3 horas da madrugada.
O lesado referiu que ouviu o cão ladrar, mas diz que quando foi à rua o carro já não se encontrava no local.
O lesado, que necessita da viatura para transportar banana, pede a quem tiver alguma informação sobre o sucedido para entrar em contacto com a Polícia de Segurança Pública onde já apresentou queixa.
