Madeira com períodos de céu muito nublado e aguaceiros fracos a Norte e terras altas

Nesta segunda-feira, 17 de Novembro, prevêem-se períodos de céu muito nublado, com a ocorrência de aguaceiros fracos, em especial na vertente Norte da ilha da Madeira e nas terras altas.

O vento será fraco a moderado, soprando de Norte entre 10 e 30 km/h, tornando-se por vezes forte, até 40 km/h, nas terras altas a partir do final da tarde. Nas regiões mais elevadas antecipa-se ainda uma pequena descida da temperatura máxima.

Para a região do Funchal, prevêem-se períodos de céu muito nublado e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos. O vento será fraco, inferior a 15 km/h.

As temperaturas na capital deverão variar entre 18 graus de mínima e 22 graus de máxima. No Porto Santo, a máxima prevista é de 23 graus e a mínima de 17 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte as ondas serão de Norte/Noroeste com 2,5 a 3 metros. Na costa Sul, as ondas serão de Oeste/Sudoeste com 1,5 a 2 metros, diminuindo gradualmente para 1 a 1,5 metros. A temperatura da água do mar deverá variar entre 21 e 22 graus celsius.