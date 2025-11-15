Forte aguaceiro alagou o Porto Santo

Extremos muito significativos de precipitação foram registados esta manhã no Aeroporto do Porto Santo, com quase 10 litros por metro quadrado (mm) em apenas dez minutos (9,5 mm entre as 10h40 e as 10h50), valor muito próximo do limiar de aviso amarelo.

Em meia hora, a precipitação intensa elevou o acumulado para níveis a ‘transbordar’ para aviso laranja no intervalo de uma hora, com 20,5 mm às 11h00. Meia hora depois, às 11h30, o total acumulado em 1 hora atingia 22,5 mm.

Na ilha da Madeira, o registo horário mais significativo ocorreu no Pico Alto, com 8,0 mm entre as 9 e as 10 horas.

No acumulado das últimas 24 horas (até às 13h00), o valor mais elevado na rede do IPMA foi registado no Chão do Areeiro (42,2 mm), seguido do Pico Alto (38,9 mm) e do Pico do Areeiro (34,4 mm). A Ponta de São Jorge registou a menor precipitação: apenas 0,2 mm.

Quanto ao vento, desde a meia-noite, a maior rajada foi registada na Ponta do Sol/Lugar de Baixo, com 81 km/h às 10h40, valor correspondente a aviso amarelo.