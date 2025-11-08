Sábado com muitas nuvens e possível chuva fraca na Madeira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê que, na Madeira, este seja um sábado com céu em geral muito nublado, com abertas a partir da tarde e com períodos de chuva fraca ou chuvisco, mais frequentes na vertente norte e terras altas da ilha da Madeira e até ao meio da tarde.

O vento fraco a moderado (10 a 30 km/h) de nordeste.

Quanto à temperatura, esta vai oscilar entre os 19ºC de mínima e os 24.ºC de máxima na Madeira. No Porto Santo, a temperatura vai variar entre os 19.ºC de mínima e os 24.ºC de máxima.

Já para o Funchal também está previsto céu em geral muito nublado, com abertas a partir da tarde e com possibilidade períodos de chuva fraca. O vento em geral fraco (inferior a 20 km/h) predominando de sudoeste.

Quanto ao estado do mar, o IPMA aponta ondas de noroeste com 2,5 a 3 metros, diminuindo

gradualmente para 1,5 a 2 metros na Costa Norte. Já para a Costa Sul são esperadas ondas de sudoeste com 1 metro, sendo, na parte oeste da ilha da Madeira, ondas de oeste/sudoeste com 1 a 2 metros.



A temperatura da água do mar irá variar entre os 22 e 23.ºC