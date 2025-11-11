IPMA reforça avisos na Madeira e Porto Santo com chuva, trovoada e vento forte

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) mantém avisos para a Madeira e Porto Santo devido à previsão de precipitação forte, trovoadas, vento forte e agitação marítima nos próximos dias. Comparando com o aviso anterior, a situação intensifica-se e prolonga-se.

Na costa Norte da Madeira, a precipitação deve ser por vezes forte, com possibilidade de trovoadas, desde a noite desta terça-feira, 11 de Novembro, até à manhã de 12 de Novembro, quarta-feira, prolongando-se entre a noite de 12, quarta-feira, e a manhã de 13 de Novembro, quinta-feira, quando se espera chuva persistente. O vento passará a atingir rajadas de até 75 km/h, e a agitação marítima deve gerar ondas de 4 a 4,5 metros entre 13 e 14 de Novembro, quinta e sexta-feira. Em relação ao aviso anterior, registam-se períodos mais prolongados de chuva e rajadas de vento mais fortes.

Na costa Sul, a situação é mais crítica. Mantém-se o aviso laranja para precipitação persistente e por vezes forte entre as 3h00 e as 9h00 de 12 de Novembro, quarta-feira, enquanto o aviso amarelo cobre períodos adicionais de chuva forte antes e depois desse intervalo. As rajadas de vento chegam aos 70-75 km/h e as ondas na parte Oeste podem atingir 4 a 4,5 metros. Comparando com o aviso anterior, há manutenção do risco elevado de chuva e vento, mas com alertas estendidos em duração e intensidade.

Nas regiões montanhosas, o aviso laranja para precipitação persistente e por vezes forte mantém-se na manhã de 12 de Novembro, quarta-feira, mas o vento apresenta agora rajadas mais fortes, até 90-95 km/h, acima do valor anterior de 70-90 km/h.

No Porto Santo, a precipitação permanece em aviso amarelo, com chuva por vezes forte e trovoadas, e rajadas de vento até 75 km/h. A agitação marítima será de 4 a 4,5 metros, em linha com os alertas anteriores, mas prolongando-se por mais tempo.