Madeira com céu muito nublado e aguaceiros fracos este domingo

O arquipélago da Madeira deverá registar, este domingo, 16 de Novembro, um dia marcado por períodos de céu muito nublado e por uma pequena descida de temperatura, segundo a previsão do IPMA.

Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos, sobretudo na vertente Norte da ilha da Madeira e nas terras altas, enquanto o vento soprará fraco a moderado, entre 10 e 25 km/h, de Noroeste.

Na região do Funchal, o cenário meteorológico será semelhante, com céu muito nublado e eventuais aguaceiros fracos, acompanhados de vento fraco inferior a 15 km/h.

As temperaturas na capital deverão variar entre 17 graus de mínima e 22 graus de máxima. No Porto Santo, a máxima prevista é de 23 graus e a mínima de 18 graus.

Quanto ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste entre 2,5 e 3 metros, enquanto na costa Sul as ondas deverão atingir entre 1,5 e 2,5 metros, vindas de Sudoeste.

A temperatura da água do mar manter-se-á amena, variando entre 22 e 23 graus celsius.