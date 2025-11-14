Chuva e vento nas previsões para esta sexta-feira na Madeira

As previsões do tempo para esta sexta-feira, na Madeira, apontam para períodos de céu muito nublado. O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê a ocorrência de aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã.

O vento deverá soprar moderado a forte (30 a 45 km/h) do quadrante Oeste, com rajadas até 75 km/h, soprando forte (40 a 55 km/h) nas terras altas, com rajadas até 95 km/h, diminuindo para rajadas até 60 km/h e 70 km/h, respectivamente, a partir do meio da manhã.

Está prevista uma pequena descida de temperatura. As mínimas deverão rondar os 18ºC na Madeira e 17ºC no Porto Santo. Já as máximas previstas são de 23ºC para ambas as ilhas.

Para o Funchal, o IPMA aponta, igualmente, períodos de céu muito nublado e aguaceiros, sendo por vezes fortes e acompanhados de trovoada até ao meio da manhã. O vento soprará fraco a moderado (15 a 35 km/h) de Oeste/Sudoeste. Também na capital madeirense é esperada uma pequena descida de temperatura.

No mar, na costa Norte, está em vigor, até à meia-noite, um aviso amarelo para a agitação marítima, com previsão de ondas de Noroeste com 3,5 a 4,5 metros. Há previsão idêntica para a ilha do Porto Santo.

Na costa Sul, estão previstas ondas de Oeste/Sudoeste com 3,5 a 4,5 metros, diminuindo gradualmente para 2,5 a 3 metros na parte Leste a partir da tarde.

A temperatura da água do mar rondará os 22/23ºC.